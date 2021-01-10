Lider sahaya çıkıyor! Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Son dönemlerin en formda takımı Beşiktaş kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isterken, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliğine kaybeden Hatayspor moral kazanmak için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Beşiktaş maçı 10 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hatayspor: Akın, Mesut, Santos, Sackey, Popov, Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Riberıo, Mirkan
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yerleşen siyah-beyazlılar oynadığı son 5 maçı da kazandı.
Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.
STOPERLER CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Bernard Mensah karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı bulunan Vida, Welinton ve Mensah, Atakaş Hatayspor maçında da sarı kart görürse, 19. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maçta cezalı duruma düşecek.
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