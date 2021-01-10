Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı 10 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Baiano, Donsah, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet, Fabaino, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Mesanovic, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

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