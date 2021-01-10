10 Ocak 2021, Pazar

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Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Ankaragücü - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 10 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Atakan, Sarlija, Erdi, Atila, Voca, Lukasik, Paintsil, Cekici, Saba, Bolingi

Başakşehir: Volkan, , Ponck, , Hasan Ali, , İrfan, Mahmut, Deniz, Ba, Gulbrandsen

Karagümrük - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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