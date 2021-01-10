Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 10 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Atakan, Sarlija, Erdi, Atila, Voca, Lukasik, Paintsil, Cekici, Saba, Bolingi

Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Visca, İrfan, Mahmut, Deniz, Ba, Gulbrandsen

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