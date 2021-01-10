Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 4 golün çıktığı mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 18. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle bitti.

Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Vincent Aboubakar ve 41'de Cyle Larin kaydetti. Hatayspor'un golleri ise 7. ve 23. dakikalarda Boupendza'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 35 puana yükselirken, Hatayspor da 28 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1.

15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.

20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak ağlara giden gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1.

33. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı.

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.

Müsabakanın ilk yarısı, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

53. dakikada Hatayspor, geliştirdiği kontra atakta Welinton'un sektirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.

61. dakikada Ghezzal, savunma arkasına topu göndermek istedi ancak kaleci Akın zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.

69. dakikada sol kanattan önünde boşluk bulan Boupendza'nın ceza sahası dışından vurduğu şut auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunu kaleci çeldi.

90+2 dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Akın'da kaldı.

Mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

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