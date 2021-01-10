10 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

Hatayspor 2-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş Hatay'a takıldı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında 'ı konuk etti. 4 golün çıktığı mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 18. haftasında lider deplasmanda ile karşılaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle bitti.

Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Vincent Aboubakar ve 41'de Cyle Larin kaydetti. Hatayspor'un golleri ise 7. ve 23. dakikalarda Boupendza'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 35 puana yükselirken, Hatayspor da 28 puana ulaştı.

Beşiktaş'a Welinton şoku! Galatasaray derbisinde yok

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1.

15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.

20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak ağlara giden gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1.

33. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı.

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.

Müsabakanın ilk yarısı, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 18. hafta)

53. dakikada Hatayspor, geliştirdiği kontra atakta Welinton'un sektirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.

61. dakikada Ghezzal, savunma arkasına topu göndermek istedi ancak kaleci Akın zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.

69. dakikada sol kanattan önünde boşluk bulan Boupendza'nın ceza sahası dışından vurduğu şut auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunu kaleci çeldi.

90+2 dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Akın'da kaldı.

Mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Kartal Hatay'dan 1 puanla çıktı! İşte güncel puan durumu Kartal Hatay'dan 1 puanla çıktı! İşte güncel puan durumu
Başakşehir Başkent'te kazandı! Başakşehir Başkent'te kazandı!
Rizespor puanı 90+3'te kurtardı! Rizespor puanı 90+3'te kurtardı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör