10 Ocak 2021, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 18. hafta)

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan 4 maçla sürdü. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Diğer maçlarda Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken, Çaykur Rizespor ile Denizlispor ise 1-1 berabere kaldı. Günün kapanış maçında Hatayspor'a konuk olan lider Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kalarak 5 maç sonra puan kaybetti. İşte 18. hafta itibariyle Süper Lig'in güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 20:52 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 21:05
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Galatasaray kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu 18. hafta

21- Erzurumspor - 13 Puan

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Galatasaray kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu 18. hafta

20- Denizlispor - 14 Puan

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Galatasaray kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu 18. hafta

19- Ankaragücü - 15 Puan

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Galatasaray kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu 18. hafta

18- Kayserispor - 16 Puan

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Galatasaray kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu 18. hafta

17- Gençlerbirliği - 19 Puan

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