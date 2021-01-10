Ankaragücü 1-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-1 kazandı.
Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmayı İstanbul temsilcisi 2-1 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Edin Visca ve 56'da Demba Ba kaydetti. Başkent temsilcisinin tek golü ise 20. dakikada Endri Çekici'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir 22 puana yükselirken, Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7'nci dakikada Chadli'nin pasıyla buluşan İrfan Can'ın şutunda kaleci Friedrich, son anda topa uzanarak golü önledi.
17'nci dakikada kornerden gelen topu Erdi uzaklaştıramadı top Visca'nın önünde kaldı. Visça ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutla topu filelere gönderdi: 0-1.
20'nci dakikada Pereira'nın Bolingi'ye yaptığı faulde topun başına geçen Endri, korner çizgisine yakın bölgeden topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Volkan'ın üzerinden geçen top filelere gitti: 1-1.
29'uncu dakikada ceza sahası dışından Lukasik'in şutunda top kale direğini sıyırarak auta çıktı.
37'nci dakikada Edin Visca sağ taraftan kale içine girerek yaptığı sert ortada Erdi, Aleksiç'ten önce topa dokunarak mutlak golü önledi.
40'ıncı dakikada Assane'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Endri, topu kaleci Volkan'a nişanladı.
56'ncı dakikada kullanılan serbest vuruşta Atakan'dan seken top Demba Ba'nın önünde kaldı. 6 pas içinde Demba Ba topu filelere gönderdi: 1-2.
84'üncü dakikada Ankaragücü mutlak golden oldu. Orkan'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Painsil topu Volkan'a nişanladı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların a��ılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları