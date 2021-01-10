10 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

Ankaragücü 1-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başakşehir Başkent'te kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-1 kazandı.

'in 18. haftasında MKE Ankaragücü evinde 'i ağırladı. Karşılaşmayı İstanbul temsilcisi 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Edin ve 56'da Demba Ba kaydetti. Başkent temsilcisinin tek golü ise 20. dakikada Endri Çekici'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 22 puana yükselirken, Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Chadli'nin pasıyla buluşan 'ın şutunda kaleci Friedrich, son anda topa uzanarak golü önledi.

17'nci dakikada kornerden gelen topu uzaklaştıramadı top Visca'nın önünde kaldı. Visça ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutla topu filelere gönderdi: 0-1.

20'nci dakikada Pereira'nın Bolingi'ye yaptığı faulde topun başına geçen Endri, korner çizgisine yakın bölgeden topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci 'ın üzerinden geçen top filelere gitti: 1-1.

29'uncu dakikada ceza sahası dışından Lukasik'in şutunda top kale direğini sıyırarak auta çıktı.

37'nci dakikada Edin Visca sağ taraftan kale içine girerek yaptığı sert ortada Erdi, Aleksiç'ten önce topa dokunarak mutlak golü önledi.

40'ıncı dakikada Assane'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Endri, topu kaleci Volkan'a nişanladı.

56'ncı dakikada kullanılan serbest vuruşta Atakan'dan seken top Demba Ba'nın önünde kaldı. 6 pas içinde Demba Ba topu filelere gönderdi: 1-2.

84'üncü dakikada Ankaragücü mutlak golden oldu. Orkan'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Painsil topu Volkan'a nişanladı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

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