10 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Welinton şoku! Galatasaray derbisinde yok

Beşiktaşlı yıldız G.Saray derbisinde yok!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

Son dakika: 'in 18. haftasında , deplasmanda ile karşılaştı. Karşılaşmanın 84. dakikasında siyah beyazlı futbolcu , sarı kart görere cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu derbisinde oynayamayacak.

'in 18. haftasında , deplasmanda ile karşılaştı. Karşılaşmanın 84. dakikasında siyah beyazlı futbolcu , sarı kart görere cezalı duruma düştü.

DERBİDE YOK

Tecrübeli futbolcu derbisinde oynayamayacak.

Yalçın'dan değişiklik sinyali! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Toroğlu'ndan kart eleştirisi! İnanamıyorum Toroğlu'ndan kart eleştirisi! "İnanamıyorum"
Yalçın'dan değişiklik sinyali! Bazı bölgelerde... Yalçın'dan değişiklik sinyali! "Bazı bölgelerde..."
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı küme düştü Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı küme düştü
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör