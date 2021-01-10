Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Orta saha için bir karar verdik. Maç maç bazı bölgelerde değişiklik olabilir" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)