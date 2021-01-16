Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u Kvrzic (k.k.) ve Maxim (p) golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 31. dakikada Zoran Kvrzic (k.k.) ve 77. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Kayseri ekibinin tek golüyse 61. dakikada Dimitrios Kolovetsios'tan geldi.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 34'e çıkararak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Kayserispor ise 16 puanla 18. sırada kaldı.

GAZİANTEP FK-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosça, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan.

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Aziz, M. Fernandes, Avramovski, Kvrzic, Pedro Henrique, Lennon, Kanga.

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