16 Ocak 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Gaziantep FK 2-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep FK Kayseri'ye geçit vermedi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

Süper Lig'in 19. haftasında , sahasında Kayserispor'u Kvrzic (k.k.) ve Maxim (p) golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 19. haftasında ile Kayserispor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 31. dakikada Zoran Kvrzic (k.k.) ve 77. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Kayseri ekibinin tek golüyse 61. dakikada Dimitrios Kolovetsios'tan geldi.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 34'e çıkararak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Kayserispor ise 16 puanla 18. sırada kaldı.

GAZİANTEP FK-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosça, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan.

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Aziz, M. Fernandes, Avramovski, Kvrzic, Pedro Henrique, Lennon, Kanga.

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