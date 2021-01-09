Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Olkowski, Morais, Kozulj, Vetrih, Jefferson, Muhammet Demir, Kenan Özer

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