09 Ocak 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.01.2021

'in 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: , , , , Uğur Çiftçi, Claudemir, , , Fajr, Gradel, Kayode

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, , , , Morais, Kozulj, Vetrih, Jefferson, Muhammet Demir, Kenan Özer

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör