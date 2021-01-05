Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Zirveye oturan Beşiktaş, kazanarak yerini korumak istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

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