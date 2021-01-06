06 Ocak 2021, Çarşamba

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Gençlerbirliği - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Hatayspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da 'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports Max 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego Angelo, Zargo Toure, Polomat, Furman, Soner, Piris, Sefa, Sio, Candeias

Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Ribeiro, Popov, Akintola, Traore, Aabid, Boupendza, Diouf

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