Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gençlerbirliği ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Hatayspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports Max 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego Angelo, Zargo Toure, Polomat, Furman, Soner, Piris, Sefa, Sio, Candeias

Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Ribeiro, Popov, Akintola, Traore, Aabid, Boupendza, Diouf

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