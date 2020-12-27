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Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında ile maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kasımpaşa maçı 27 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Visca, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Denizlispor - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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