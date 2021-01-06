Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile BB. Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Başakşehir ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Epueranu, Ponck, Cemali Sertel, E. Visca, Okechukwu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, E. Crivelli
BB Erzurumspor: F. Farnolle, Kaan Kanak, Schwechlen, Teikeu, Cenk A. Alkılıç, Obertan, M. Donald, Osman Çelik, Novikovas, Emrah Başsan, Ricardo Gomes
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