06 Ocak 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

Süper Lig'in 17. haftasında ile BB. Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: , , , , , E. Visca, Okechukwu, , Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, E. Crivelli

BB Erzurumspor: F. Farnolle, Kaan Kanak, Schwechlen, Teikeu, Cenk A. Alkılıç, Obertan, M. Donald, Osman Çelik, Novikovas, Emrah Başsan, Ricardo Gomes

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