10 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor 1-1 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rizespor puanı 90+3'te kurtardı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

'in 18. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. 2 golün olduğu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi..

Denizlispor'un golünü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü ise 90+3'te Kemal Rüzgar'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Denizlispor 14 puana yükselirken, Rizespor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci 'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega sağ çaprazdan sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

32. dakikada Angelo Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

44. dakikada 'un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren topu auta attı.

47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fabricio'nun ceza sahasına kadar girerek, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

59. dakikada Fabricio'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda'nın vuruşunda kaleci Pantilimon tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Skoda'nın altı pasın sağ çaprazından gerçekleştirdiği şutu auta çıktı.

75. dakikada Boldrin'in sol kanattan kullandığı kornerde Skoda'nın kafa vuruşu kaleci Pantilimon'dan dışarı çıktı.

90+2 dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde top sekerek kale sahası önündeki Kemal Rüzar'a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Hatayspor-Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu Hatayspor-Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu
Başakşehir Başkent'te kazandı! Başakşehir Başkent'te kazandı!
Fatih Karagümrük 3 puanı kaptı! Fatih Karagümrük 3 puanı kaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör