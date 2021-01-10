Çaykur Rizespor 1-1 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. 2 golün olduğu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi..
Denizlispor'un golünü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü ise 90+3'te Kemal Rüzgar'ın ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Denizlispor 14 puana yükselirken, Rizespor ise 21 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega sağ çaprazdan sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1
32. dakikada Angelo Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
44. dakikada Moroziuk'un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Skoda topu auta attı.
47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fabricio'nun ceza sahasına kadar girerek, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.
59. dakikada Fabricio'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda'nın vuruşunda kaleci Pantilimon tehlikeyi uzaklaştırdı.
70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Skoda'nın altı pasın sağ çaprazından gerçekleştirdiği şutu auta çıktı.
75. dakikada Boldrin'in sol kanattan kullandığı kornerde Skoda'nın kafa vuruşu kaleci Pantilimon'dan dışarı çıktı.
90+2 dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde top sekerek kale sahası önündeki Kemal Rüzar'a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
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