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Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında ile maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Hatayspor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin; Naldo, Kudryashov, Ersan, Bünyamin; Eren, , Sidney Sam, Fredy, Hakan Özmert; Podolski

Hatayspor: Mohamedi; Katranis, Pablo, Billong, Popov; Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Ribeiro; Diouf

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