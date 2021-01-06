06 Ocak 2021, Çarşamba

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Denizlispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Denizlispor - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Kayserispor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 13:30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: , Tiago Lopes, , , , M. Bakalorz, R. Murawski, M. Mesanovic, , Sagal, Rodallega

Kayserispor: Doğan Alemdar, , , , Sapunaru, Pedro Henrique, Kvrzic, A. Lennon, Campanharo, Ackah, Kanga

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