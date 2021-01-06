Süper Lig'in 17. haftasında Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Denizlispor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Kayserispor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 13:30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Fabiano, M. Bakalorz, R. Murawski, M. Mesanovic, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Miguel Lopes, Aziz Behich, Sapunaru, Pedro Henrique, Kvrzic, A. Lennon, Campanharo, Ackah, Kanga

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