26 Aralık 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Göztepe 1-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İzmir'de puanlar paylaşıldı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında evinde ile 1-1 berabere kaldı.

'in 15'inci haftasında , sahasında 'ü konuk etti. Cherif Ndiaye ve Biglia'nın karşılıklı golleriyle takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

11'inci dakikada Murat'ın sağ kanattan yerden pasında savunmanın ıskaladığı topu önüne bulan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

14'üncü dakikada Göztepe ceza sahası karıştı. Serbest vuruşu kullanan Biglia'nın ortasında Mevlüt'ün kaleciden dönen cılız şutunda topu önünde bulan Badou Ndiaye'nin vuruşunda maça denge geldi. VAR odasından gelen uyarının ardından VAR noktasına giderek pozisyonu izleyen hakem Saka, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

32'nci dakikada Berkan köşe vuruşundan ortaladı, iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

43'üncü dakikada Göztepe hızlı çıktı. Sağ kanattan Halil'in çevirdiği topla buluşan Napoleoni'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top oyun alanını terk etti.

49'uncu dakikada savunmadan seken topu önüne bulan Biglia ceza yayı üzerinden gelişine vurdu, meşin yuvarlak Megyeri'nin sağından az farkla auta gitti.

57'nci dakikada Biglia'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Megyeri meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

65'inci dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla rakip ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Halil'in şutunda top kalenin yanından dışarı gitti.

71'inci dakikada Halil'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Burak kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.

77'nci dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Biglia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maç berabere tamamlandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda ��ngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Trabzonspor-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu!
İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları!
Göztepe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör