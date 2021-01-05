Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı 5 Ocak Salı günü saat 16:00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Chebake, Hadebe, Ahmed Ildiz, Fofana, Youssouf, Kubilay, Tetteh, Umut Bulut

Sivasspor: Samassa, Uğur, Appindangoye, Goiano, Caner, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Fajr, Gradel, Yatabare

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