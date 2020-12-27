27 Aralık 2020, Pazar

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 1-3 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

BB Erzurumspor 11 hafta sonra kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında evinde BB Erzurumspor'u evinde ağırladı. Yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkan konuk ekip rakibini 3-1 mağlup ederek 11 hafta sonra galip geldi.

'in 15. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda 'u 3-1 mağlup ederek 11 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
Konuk ekibin gollerini Ricardo Gomes, Donald ve Obertan kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü Acquah'dan geldi.
Bu sonucun ardından mavi beyazlılar puanını 12 yaparken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

Denizlispor 1-2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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