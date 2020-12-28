Gençlerbirliği 3-2 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı ve 4 golün de VAR'dan döndüğü karşılaşmayı Başkent temsilcisi 3-2 kazandı.
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 3-2 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 39.dakikada Candeias, 70'te Berat Özdemir ve 90. dakikada Oğuzhan Çapar (k.k) kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 31. dakikada Kanga ve 55'te Arda Kızıldağ'dan (k.k) geldi.
Mücadelede aynı zamanda Gençlerbirliği'nin 3, Kayserispor'un ise 1 golü VAR kararı sonrasında geçersiz sayıldı.
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 15 puana yükselirken, Kayserispor ise 10 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Gustavo'nun kullandığı köşe vuruşunda Henrique'nin kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
15'inci dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Henrique'nin pasıyla ceza sahası dışında buluşan Emre Demir'in şutu kaleci Nordfeldt'de kaldı.
31'inci dakikada Yaw Ackah orta sahadan ısrarla taşıdığı topu ceza yayı üzerinde Emre Demir'e aktardı. Emre bekletmeden Kanga'yı gördü. Kanga, sol taraftan çektiği şutla topu filelere gönderdi: 0-1
39'uncu dakikada Murat Yıldırım'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Candeias'ın şutunda top filelerle buluştu. 1-1
45'inci dakikada Tusungama'nın pasıyla kale içinde topla buluşan Emre'nin şutu iki metreden kaleciden döndü. Dönen topu Henrique, Gustavo'ya aktardı. Çektiği şutta top üst direkten çizgiye vurarak oyun alanına döndü.
56'ncı dakikada Kayserispor'da sağ taraftan ceza sahasına giren Emre Demir'in sert ortasında Arda Kızıldağ, topu kendi kalesine gönderdi: 1-2
70'inci dakikada Candeias'ın ortası savunmadan sekti Berat'ın önünde kaldı. Berat topu kalecinin üzerinden aşırarak topu boş kaleye gönderdi: 2-2
74'üncü dakikada Candeias'ın sağ taraftan yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Sio'nun vuruşunu, kaleci İsmail Çipe son anda uzaklaştırdı.
89'uncu dakikada sol taraftan Mustafa Çeçenoğlu'nun yaptığı ortada Oğuzhan Çapar topu kendi kalesine gönderdi:3-2
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Geçlerbirliği, Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları