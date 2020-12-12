12 Aralık 2020, Cumartesi

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Hatayspor-Fatih Karagümrük: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hatayspor 3 puanı 3 golle aldı!
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

'de heyecan devam ediyor. 12. haftanın açılış mücadelesinde Hatayspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekip Hatayspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Hatayspor'un gollerini Selim Ilgaz ve Aaron Boupendza (2) kaydederken, konuk ekibin tek golünü Jimmy Durmaz attı. Bu skorla Hatayspor puanını 18'e yükseltirken, 17 puanda kaldı. Öte yandan Fatih Karagümrük'te Erik Sabo son dakikalarda gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, Badou Ndiaye'de yedek kulübesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Karagümrük Rize'yi Ndao'yla geçti! haberin devamı

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