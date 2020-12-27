Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor ile Ankaragücü, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, rakibini 21. dakikada Atakan Çankaya ve 45. dakikada Daniel Lukasik'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın tek golüyse 80. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.

Ankaragücü bu sonuçla puanını 12'e çıkararak 17. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Denizlispor ise averaj farkıyla 18. sırada yer aldı.

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