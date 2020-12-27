27 Aralık 2020, Pazar

SÜPER LİG

Denizlispor 1-2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ankaragücü deplasmanda kazandı
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında , deplasmanda 'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'in 15. haftasında ile , Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, rakibini 21. dakikada Atakan Çankaya ve 45. dakikada Daniel Lukasik'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın tek golüyse 80. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.

Ankaragücü bu sonuçla puanını 12'e çıkararak 17. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Denizlispor ise averaj farkıyla 18. sırada yer aldı.

Gaziantep FK Alanya'ya geçit vermedi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor | CANLI Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor | CANLI
Adrian Mutu Süper Lig'e geliyor! Adrian Mutu Süper Lig'e geliyor!
Gaziantep FK Alanya'ya geçit vermedi! Gaziantep FK Alanya'ya geçit vermedi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör