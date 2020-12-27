Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. 4 gol ve 1 kırmızı kart çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve 2-2 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 15. hafta maçında iki İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere bitti.

Medipol Başakşehir adına golleri 27. dakikada Nacer Chadli ve 90+2'de Edin Visca kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 85'te Hodzic'in ayağından geldi. Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

HASRET 6 MAÇA ÇIKTI!

Medipol Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, Kasımpaşa ise 3 maçtır kazanamıyor.

Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 16 puana yükselirken Kasımpaşa ise 19 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada, Anıl kafa ile topu altı pas önündeki Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

27. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'ten aldığı pasla sol kanattan hızla ceza sahasına giren Visca'nın yerden paralel gönderdiği topa Chadli ayak koydu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

36. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasıyla Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Anıl, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Anıl, uygun pozisyondaki Yusuf'a pasını attı, Yusuf da boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

42. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 15. dakikada sarı kart gören Aytaç Kara, 42. dakikada Mahmut'a yapığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Giuliano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Aleksic göğsüyle topu yumuşattı ve röveşatasını yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten döndü, boşta kalan topa Visca sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

66. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Visca, sağdan bindiren Chadli'ye pasını attı. Chadli, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan şutunu attı, kaleci Ertuğrul'un kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Cemali'nin sol kanattan yaptığı ortaya Crivelli gelişine vurdu, kaleci Ertuğrul bu şutta da topu kurtarmayı başardı.

72. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında, arka direğe yapılan ortaoa Hajradinovic kafa ile topu Koita'ya indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

72. dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla sağ kanattan hareketlenen Visca, yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortada Crivelli topa kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un son anda dokunduğu meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere gitti.

84. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı Mehmet Topal kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası önünde topu kontrol eden Hodzic, Kerim Frei ve Mehmet Topal'ın arasından şık bir hareketle geçti ve yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-2.

89. dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında Hajradinovic'in ara pasıyla Hadadi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncun sol çaprazdan şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in şutunda top kaleci Ertuğrul'dan döndü. Boşta kalan topu kontrol eden Visca, sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

90+6. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj ceza sahasında uygun pozisyondaki Koita'ya pasını attı. Koita çok sert vurdu, kaleci Volkan'ın son anda müdahale ettiği top kornere gitti.

Mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

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