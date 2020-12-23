23 Aralık 2020, Çarşamba

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BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında BB. Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hakan Hatipoğlu, Osman Çelik, Kaan Kanak, Obertan, İbrahim Akdağ, Mitchell Donald, Novikovas, Emrah Başsan, Ricardo Gomes.

Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Varela, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

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