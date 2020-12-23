Süper Lig'in 14. haftasında BB. Erzurumspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hakan Hatipoğlu, Osman Çelik, Kaan Kanak, Obertan, İbrahim Akdağ, Mitchell Donald, Novikovas, Emrah Başsan, Ricardo Gomes.

Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Varela, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

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