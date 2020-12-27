27 Aralık 2020, Pazar

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Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep FK Alanya'ya geçit vermedi!
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında FK, sahasında Aytemiz 'u 3-1 mağlup etti.

'in 15. haftasında FK ile Aytemiz , Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 9. dakikada Nouha Dicko, 29. dakikada Muhammet Demir ve 60. dakikada Alexandru Maxim'in golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Akdeniz ekibinin tek golüyse 26. dakikada Amedeh Vetrih'ten (k.k.) geldi.

Alanyaspor bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini alarak 2. sıraya geriledi. Puanını 27'ye çıkaran Gaziantep FK ise 3. sıraya yükseldi.

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet, Dicko

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar

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