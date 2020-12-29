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Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

'in 15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. 28 Aralık günü hava şartları sebebiyle oynanamayan mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Hatayspor maçı 29 Aralık Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin; Naldo, Kudryashov, Ersan, Bünyamin; Eren, , Sidney Sam, Fredy, Hakan Özmert; Podolski

Hatayspor: Mohamedi; Katranis, Pablo, Billong, Popov; Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Ribeiro; Diouf

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