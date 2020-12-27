27 Aralık 2020, Pazar

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Denizlispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Denizlispor - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında ile maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor ile Ankaragücü maçı 27 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Hüseyin, Tiago Lopes, , Fabiano, Bergdich, Bakalorz, Özer, , Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Lukasik, Tiago Pinto, Voca, Atakan, Paintsil, Lobzhanidze. Çekiçi, Börgen

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