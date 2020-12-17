PFDK kararları açıklandı! Karagümrüklü Sabo'ya 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hatayspor maçında kırmızı kart görenFatih Karagümrüklü futbolcu Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi.

PFDK'nın yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in, 11.12.2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Denizlispor Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Hatayspor Kulübü'nün, 12.12.2020 tarihinde oynanan Hatay - Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamaları ve müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çekilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü'nün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük hakkında, 12.12.2020 tarihinde oynanan Hatay - Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasında, mensubunun ayrımcılık eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük sporcusu Erik Sabo'nun müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük idarecisi Şenol Can'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından ve eylemdeki tekerrüründen dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün, 13.12.2020 tarihinde oynanan Alanyaspor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Alanyaspor Kulübü idarecisi Metin Fahri Özçelik'in kulüp resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş teknik sorumlusu Sergen Yalçın'ın 13.12.2020 tarihinde oynanan Alanyaspor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 36.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Balıkesirspor Kulübünün, 12.12.2020 tarihinde oynanan Balıkesirspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, Covid-19 Salgını Nedeniyle

Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eskişehirspor Kulübünün, 12.12.2020 tarihinde oynanan Balıkesirspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adanaspor'un 13.12.2020 tarihinde oynanan Adanaspor - Altay TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."



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