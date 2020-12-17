17 Aralık 2020, Perşembe

SÜPER LİG

PFDK kararları açıklandı! Karagümrüklü Sabo'ya 3 maç ceza

PFDK'dan Karagümrüklü Sabo'ya 3 maç ceza
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.12.2020

, Hatayspor maçında kırmızı kart görenFatih Karagümrüklü futbolcu 'ya 3 maç ceza verdi.

'nın yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in, 11.12.2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Denizlispor müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

'nün, 12.12.2020 tarihinde oynanan - Süper Lig müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamaları ve müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çekilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü'nün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük hakkında, 12.12.2020 tarihinde oynanan Hatay - Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasında, mensubunun ayrımcılık eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük sporcusu 'nun müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük idarecisi 'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından ve eylemdeki tekerrüründen dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Başkanı 'nın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aytemiz Kulübü'nün, 13.12.2020 tarihinde oynanan Alanyaspor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Alanyaspor Kulübü idarecisi Metin Fahri Özçelik'in kulüp resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş teknik sorumlusu Sergen Yalçın'ın 13.12.2020 tarihinde oynanan Alanyaspor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 36.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Kulübünün, 12.12.2020 tarihinde oynanan Balıkesirspor - 1. Lig müsabakasında, Covid-19 Salgını Nedeniyle

Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Eskişehirspor Kulübünün, 12.12.2020 tarihinde oynanan Balıkesirspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adanaspor'un 13.12.2020 tarihinde oynanan Adanaspor - Altay TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!
Toroğlu'dan hakemler için olay sözler: Torpille bu kadar Toroğlu'dan hakemler için olay sözler: Torpille bu kadar
Ankaragücü evinde kazandı! Ankaragücü evinde kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör