Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur; Salih Uçan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson; Bareiro

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Chebake, Semih, Hadebe, Bülent; Ndayishimiye, Aquah, Olcay, Adem; Kubilay, Umut

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