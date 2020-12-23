23 Aralık 2020, Çarşamba

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Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur; , Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson; Bareiro

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Chebake, Semih, Hadebe, Bülent; Ndayishimiye, Aquah, Olcay, Adem; Kubilay, Umut

BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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