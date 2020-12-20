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Denizlispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Denizlispor - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 13. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile Aytemiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Alanyaspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

DENİZLİSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Cenk Gönen, Özer, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Aissati, Sacko, Hugo Rodallega

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Berkan Kutlu, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

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