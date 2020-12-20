Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı 20 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Arda, Mattias Johansson, Furman, Berat Özdemir, Robert Piris, Soner, Ayite, Sio, Stancu

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila Turan, Pinto, Atakan, Saba Lobzhanidze, EmreGüral, Endri, Bolingi

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