19 Aralık 2020, Cumartesi

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Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Göztepe - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Hatayspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 13:30 beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Yalçın, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Mossoro, Halil, Kubilay, Tripic, Ndiaye

Hatayspor: Munir, Bilong, Ruben Riberio, Popov, Burak, Sackey, Selim, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf

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