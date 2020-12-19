Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Göztepe ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Hatayspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 13:30 beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Yalçın, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Mossoro, Halil, Kubilay, Tripic, Ndiaye

Hatayspor: Munir, Bilong, Ruben Riberio, Popov, Burak, Sackey, Selim, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf

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