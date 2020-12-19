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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında FK ile karşı karşıya gelecek. Son 3 iç saha maçını kaybeden Fenerbahçe, zorlu Gaziantep FK maçından mutlak 3 puan alarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde FK ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: GÜNAY, DJILOBODJI, KANABIYIK, TOSCA, MIRALLAS, MAXIM, OLKOWSKI, VETRIH, GÜRAY, KENAN, MUHAMMET

Fenerbahçe: OYTUN, SANGARE, SERDAR, TISSERAND, CANER, GUSTAVO, OZAN, MERT HAKAN, THIAM, PELKAS, CISSE

GAZİANTEP FK'DA HEDEF GALİBİYET

Ligin 6'ıncı sırasında yer alan Gaziantep FK, Fenerbahçe karşılaşmasına galibiyet hedefiyle çıkacak. Öte yandan geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Fenerbahçe ise Gaziantep FK maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

ALTAY GAZİANTEP MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK deplasmanında 3. kaleci Oytun Özdoğan forma giyecek. Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve sakatlığını atlatmasına rağmen hazır olmayan Harun Tekin'in olmaması, 'ın da Karacabey maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle Oytun, Gaziantep FK maçında forma şansı bulacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan , Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Tolga Ciğerci, Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu isimlere ek olarak kupada Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası sebebiyle Antep'e gitmeyecek. Fenerbahçe'de ayrıca Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas kart sınırında.

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