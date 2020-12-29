TFF ile yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayınladığı mesaj ile yayıncı kuruluş süreci hakkında son dakika bilgisini paylaştı. Federasyon, kulüplere yarın itibari ile paraların yatırılacağını da açıkladı. İşte detaylar...
TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
17 Kasım'daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hakedişleri yarın itibari ile hesaplarına yatırılacaktır.
İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşme sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'e, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Sepil, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Covid-19 salgının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz
Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları