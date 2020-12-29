29 Aralık 2020, Salı

SÜPER LİG

TFF ile yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı!

TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması!
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

(), yayınladığı mesaj ile yayıncı kuruluş süreci hakkında son dakika bilgisini paylaştı. Federasyon, kulüplere yarın itibari ile paraların yatırılacağını da açıkladı. İşte detaylar...

'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ile ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

17 Kasım'daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hakedişleri yarın itibari ile hesaplarına yatırılacaktır.

İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşme sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly'e, Süper Vakfı Başkanı Sayın , 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ve tüm kulüp başkanlarımıza, Covid-19 salgının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz

Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

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