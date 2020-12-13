Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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