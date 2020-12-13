13 Aralık 2020, Pazar

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Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında ile FK karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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