Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini aldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 mağlup olarak üst üste 2. toplamda 4. yenilgisini aldı.

Gaziantep ekibine galibiyeti getiren goller 10. dakikada Amedej Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 90+6. dakikada Kenan Özer'den gelirken, Fenerbahçe'nin tek golünü 24. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla 23 puanda kalarak 3. sırada kaldı. Puanını 21'e yükselten Gaziantep FK ise 4. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak. Gaziantep FK ise aynı gün ve aynı saatte Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'a karşı kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Altay Bayındır'ın yerine kalede Ahmet Oytun Özdoğan'ı oynattı.

Orta sahada ve hücumda Yeni Malatyaspor maçına göre değişikliğe gitmeyen Bulut, savunma hattında ise 3 değişiklik yaptı.

Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz'i, Sadık Çiftpınar'ın yerine yeniden ilk 11'e dahil eden Bulut, beklerde de değişikliğe gitti.

Sağ bekte Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'yi oynatan Erol Bulut, sol bekte de Caner Erkin'in yerine Filip Novak'a şans tanıdı.

Kalede Ahmet Oytun Özdoğan'a görev veren Bulut, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Filip Novak'tan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisini bozmayan Bulut, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a yer verdi. Sarı-lacivertlilerde hücumun kanatlarında Dimitris Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu görev alırken, ileri uçta Cisse forma giydi.

OYTUN LİGDE İLK KEZ

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu.

Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.

FENERBAHÇE'DE 5 SAKAT

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.

GAZİANTEP FK'DA BİR DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Kenan Özer'in yerine Dicko görev yaptı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Kana Bıyık, yapılan tedavisinin ardından Fenerbahçe maçına yetiştirildi ve ilk 11'de yerini aldı.

Junior Moras'in sakatlığı nedeniyle bu maçta da kadroda bulunmadığı kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktörüne de Fenerbahçe maçında kavuştu.

Ligin 10. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında gördüğü kart nedeniyle iki maç ceza alan teknik direktör Marius Sumudica, sarı-lacivertli ekibe karşı oynanan mücadelede yedek kulübesindeki yerini aldı.

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısına Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Vetrih, Dicko, Muhammet Demir 11'iyle çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakika Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Güray Vural, topu doğrudan kaleye gönderdi. Üst direkten seken top Gustavo'ya çarptıktan sonra altıpas içinde Vetrih'in önünde kaldı. Vetrih'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



24'üncü dakikada skora denge geldi. Mert Hakan Yandaş'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare, ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



39'uncu dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Güray Vural ortasını yaptı. Djilobodji'nin kafa vuruşunda top Tisserand'ın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

40'ıncı dakikada atışı kullanan Maxim topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



57'nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım ortasını yaptı. Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



60'ıncı dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gustavo'nun havadan pasıyla ceza sahasına giren Novak içeri çevirdi. Altıpasın hemen önündeki Cisse'nin kafa vuruşunta top yan direkten oyun alanına geri döndü.



64'üncü dakikada sağ tarafta topla buluşan Mert Hakan ortasını yaptı. Arka direkteki Ozan'ın içeri çevirdiği topta Novak kontrol ettikten sonra Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.



90+5'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Kenan Özer geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Oytun'un solundan ağlarla buluştu.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

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