Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş Gaziantep FK maçında isyan etti! "Hocam vallahi böyle olmaz"

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu, mücadele esnasında bir tartışma yaşadı. Mert Hakan, takım arkadaşıyla tartışmasının aradından teknik direktör Erol Bulut'un yanına gelerek "Hocam vallahi böyle olmaz" dedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya konuk olduğu maçta Mert Hakan Yandaş ile Ferdi Kadıoğlu arasında şok bir tartışma yaşandı. Yaşanan bu tartışma sonrası Mert Hakan Yandaş, Erol Bulut ile de konuştu.

Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı saha içi anlaşmazlıklar sonrası sinirlendi ve takım arkadaşıyla konuştu. Ferdi ile bir süre tartışan Mert Hakan daha sonra hocası Erol Bulut'un yanına gitti.

Dimitrios Pelkas'ın golü sonrası Erol Bulut'un yanına giden Mert Hakan, 'Hocam vallahi böyle olmaz' dedi.

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