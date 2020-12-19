19 Aralık 2020, Cumartesi
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Gaziantep FK Fenerbahçe maçında Dimitrios Pelkas'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Kanarya, maçın 63. dakikasında durum 2-1'ken Dimitrios Pelkas'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Gaziantep FK 2-1 öndeyken, sarı-lacivertli takım maçın 63. dakikasında Dimitrios Pelkas'ın ayağından beraberlik golünü buldu.
Yunan futbolcunun attığı bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
VAR tarafından incelenen pozisyonda, ofsayt kararı değişmedi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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