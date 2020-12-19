19 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gaziantep FK Fenerbahçe maçında Dimitrios Pelkas'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon

F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında , deplasmanda FK'ya konuk oldu. Kanarya, maçın 63. dakikasında durum 2-1'ken 'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

'in 13. haftasında , FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Gaziantep FK 2-1 öndeyken, sarı-lacivertli takım maçın 63. dakikasında 'ın ayağından beraberlik golünü buldu.

Yunan futbolcunun attığı bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

VAR tarafından incelenen pozisyonda, ofsayt kararı değişmedi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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