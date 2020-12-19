19 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü!

Yıldız isim cezalı duruma düştü! Başakşehir maçında yok
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında , deplasmanda FK'ya konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde gören , haftaya oynanacak maçında cezalı duruma düştü. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

'in 13. haftasında FK, sahasında 'yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerde Dimirios Pelkas 60. dakikada gördü ve haftaya oynanacak maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

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