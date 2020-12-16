Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 13. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
18 Aralık Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk
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