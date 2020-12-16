Süper Lig'in 12. haftası oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Gençlerbirliği deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Gaziantep FK, Başakşehir deplasmanında 2-1 kazanırken Beşiktaş ise konuk olduğu lider Alanyaspor'a 2-1 yenildi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...