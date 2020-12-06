Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı 6 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Sabo, Ramazan, Ndao, Sobiech

Kasımpaşa: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Meljnak, Abdullah Durak, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Remy

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