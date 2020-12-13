13 Aralık 2020, Pazar

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BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında BB. Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı 13 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

BB ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Osman Çelik, Kaan Kanak, Obertan, Novikovas, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed, Ricardo Gomes

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Halil İbrahim, Berat Özdemir, Soner Dikmen, Piris, Candeias, Stancu, Sio.

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