Süper Lig'in 12. haftasında BB. Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı 13 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

BB ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Osman Çelik, Kaan Kanak, Obertan, Novikovas, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed, Ricardo Gomes

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Halil İbrahim, Berat Özdemir, Soner Dikmen, Piris, Candeias, Stancu, Sio.

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