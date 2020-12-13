13 Aralık 2020, Pazar

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BB Erzurumspor-Gençlerbirliği: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erzurumspor evinde kayıp!
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında . Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başkent ekibi Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Erzurumspor ve , 'in 12. haftasında Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Gençlerbirliği'nin golü 81. dakikada 'dan geldi. Öte yandan Erzurumspor, 89. dakikada Sissoko ile rakip ağları sarsarken, maçın hakemi 'elle oynama gerekçesiyle' golü iptal etti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, 11 puanla 16. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 9 puanla 19. sırada kendine yer buldu.

BB Eruzurumspor, gelecek hafta deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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