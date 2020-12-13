13 Aralık 2020, Pazar

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Başakşehir 1-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Başakşehir evinde mağlup!
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

'in 12. haftasında , sahasında FK'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

'de heyecan devam ediyor... 12. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde FK'yı ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Kevin Mirallas ve 74. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Turuncu lacivertlilerin tek golü ise, 56. dakikada Enzo Crivelli'den geldi.

Gaziantep bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken, Başakşehir 15 puanda kaldı.

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