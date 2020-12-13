Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor... 12. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Kevin Mirallas ve 74. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Turuncu lacivertlilerin tek golü ise, 56. dakikada Enzo Crivelli'den geldi.

Gaziantep bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken, Başakşehir 15 puanda kaldı.

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