15 Aralık 2020, Salı

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Ankaragücü 2-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Ankaragücü evinde kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

'in erteleme maçında Ankaragücü, sahasında 'u konuk etti. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

'de 6. hafta oynanması gereken Ankaragücü- mücadelesi, Hatayspor'daki koronavirüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki ekip bugün saat 16.00'da başlayan müsabakada karşı karşıya geldi. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 69. dakikada Zvınimir Sarlija ve 89. dakikada Joseph Paintsil kaydetti.

Bu galibiyetle Ankaragücü puanını 8'e yükseltirken, Hatayspor 18 puanda kaldı.

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