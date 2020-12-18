18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Son haftalarda formunu yükselten Galatasaray, kritik mücadeleyi kazanarak zirve yolculuğunu sürdürmek istiyor. Corona virüsü salgını sebebiyle Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmada oynayamayacak. Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda gibi yıldız isimler ise kadroda yer alacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var? Maçın hakemi kim?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı 18 Aralık Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KARAGÜMRÜK: VIVIANO, LICHAJ, ROCO, FATIH, BALKOVEC, BIGLIA, NDAO, AATIF, ZEKI, JIMMY,SOBIECH

GALATASARAY: OKAN, LİNNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, OĞULCAN, FEGHOULI, E.AKBABA, E.KILINÇ, DIAGNE

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

13. randevu ile , lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki takım arasında 29 Ocak 1984 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan son mücadeleyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı. Karagümrük tek galibiyetini ise 27 Mart 1960'taki maçta 1-0'lık skorla almıştı.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

4 İSİM SARI KART SINIRINDA

'da 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama; karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 'in 14'üncü haftasında iç sahada Göztepe ile oynanacak karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.

Karagümrük maçında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek olan teknik patron savunma dörtlüsünü Linnes, Donk, Marcao ve Saracchi'den oluşturacak. Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'nın forma giyeceği sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mbaye Diagne olacak.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU YÖNETECEK

ile arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ile Murat Engin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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