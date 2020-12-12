Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a borç yapılandırma müjdesi!
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da borçların yapılandırılması ile ilgili genel kurul tarihleri belli olurken, yeni anlaşmada geri ödeme şartları da değişti ve süre 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı
Ekonomik sıkıntılarla uzun süredir yoğun mücadele veren kulüplerin, Türk futbolunun kurtuluşu olarak gördükleri yapılandırma anlaşmalarında artık sona gelindi. Geçtiğimiz yıl Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan anlaşmanın şartlarının değiştirilmesi için bir süredir görüşmeler yürütülüyordu. Son yapılan toplantılarda anlaşmaya varılmasıyla 4 Büyükler'den teker teker genel kurul çağrıları gelmeye başladı (14 Aralık Galatasaray, 23 Aralık Beşiktaş, 25 Aralık Fenerbahçe, 6 Ocak Trabzonspor).
İLK İMZALAR 25 EYLÜL'DE ATILDI
Dört Büyükler'in yaptığı genel kurul çağrılarında aynı gündem maddesi yer alıyor. 25 Eylül'de imzalandığı belirtilen niyet mektubu çerçevesinde kulüplerin yapacağı "Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri" anlaşmasının şartları müzakere edilecek. Kulüplerin borçlarının yapılandırma şartları, anlaşma detayları genel kurul üyelerine de aktarılacak ve ardından imza için onay oylaması yapılacak.
BORÇ 10 YILA YAYILACAK
Bu yılın ve gelecek yılların bütçelerinin de onaya sunulacağı genel kurullar sonrası, Bankalar Konsorsiyumu ile masaya oturacak olan kulüpler daha önce vardığı prensip anlaşmasını imzaya dökecek. Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan anlaşma neticesinde daha önce gizlilik olduğu gerekçesiyle açıklanmayan anlaşmalar bu kez net bir şekilde açıklanacak. Anlaşma iki yılı ödemesiz olmak üzere 5 yıllık iken, bu kez borçların 10 yıla yayılacağı kaydedildi.
(Sabah)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları