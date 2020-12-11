11 Aralık 2020, Cuma

SÜPER LİG

TFF'den son dakika corona virüsü açıklaması! 3 hakemde...

TFF'den corona virüsü açıklaması! 3 hakemde...
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 11.12.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını dünyada ve ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. 'den yapılan son dakika açıklamasına göre 3 hakemde corona virüsüne rastlandı. İşte detaylar...

'den yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimizin 09.12.2020 Çarşamba ve iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 10.12.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi şoku! Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi şoku!
PFDK kararları açıklandı! Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin... PFDK kararları açıklandı! Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin...
Göztepe - Alanyaspor maçında 'ırkçılık' protestosu Göztepe - Alanyaspor maçında 'ırkçılık' protestosu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör