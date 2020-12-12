Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Konyaspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Shengelia, Thuram.

DİĞER