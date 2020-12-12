12 Aralık 2020, Cumartesi

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Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Remy

Göztepe: İrfan Can, Murat, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Soner, Guilherme, Yalçın, Nwobodo, Halil, Ndiaye

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